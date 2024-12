Galípolo: BC tem visto mudanças nas projeções do mercado para juro terminal por surpresas

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que tem ocorrido mudanças nas projeções do mercado para juro terminal em função de surpresas, durante palestra no evento Fórum Político da XP Investimentos, em São Paulo. Ele salientou que, pouco tempo atrás, a discussão era sobre um juro terminal 8,5%, 9% ao ano, pelo que mostravam as respostas do mercado à instituição. "E aí os dados de atividade econômica vieram do jeito que vieram, e a gente teve essa reprecificação do jeito que veio", pontuou.

Galípolo acrescentou que, ainda que seja uma projeção muito bem feita, é uma projeção a partir dos dados que se tem hoje. "E a desgraça sobre o futuro é que o futuro só vai se revelar no futuro, então a gente precisa passar por ele para ver como é que essas coisas vão andar", brincou, atribuindo as mudanças a essas surpresas.