Febraban e Google anunciam colaboração para aumentar combate a fraudes no sistema financeiro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Google assinaram nesta segunda-feira, 2, um acordo de cooperação para ações e projetos que aumentem a segurança cibernética no setor financeiro. O objetivo é também aumentar a proteção contra roubos e fraudes para usuários do sistema operacional Android no Brasil e aplicativos bancários, de acordo com comunicado.

O acordo foi assinado pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney, e pelo presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, em reunião fechada no escritório do Google, em São Paulo. "Esse trabalho conjunto possibilitará que o sistema financeiro passe a ter ferramentas tecnológicas de prevenção a fraudes mais eficazes", diz Isaac Sidney, presidente da Febraban, em nota à imprensa.