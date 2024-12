Ceará está com 285 vagas de estágio abertas; confira as áreas

De acordo com o CIEE, o Ceará está entre as localidades com as maiores demandas, abaixo apenas de São Paulo, do Distrito Federal e da Bahia

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 285 vagas abertas para estágio no Ceará. No Brasil, ao todo, são cerca de 7,5 mil oportunidades.

De acordo com o CIEE, o Estado está entre as localidades com as maiores demandas, abaixo apenas de São Paulo, do Distrito Federal e da Bahia.