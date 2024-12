Brasil mantém 44ª posição em ranking global de acesso e uso de tecnologias, diz CNI

O Brasil manteve a 44ª posição em um ranking global de acesso e uso de tecnologias. O Índice de Prontidão Digital (NRI, na sigla em inglês) aponta que o País apresenta desenvolvimento digital moderado, com resultados consistentes nos quatro pilares - tecnologia, pessoas, governança e impacto. O indicador foi publicado nesta segunda-feira, 2, pelo Portulans Institute e pela Saïd Business School da Universidade de Oxford em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Amazon Web Services (AWS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brasil, apesar da manutenção da posição do ano passado, veio galgando posições desde 2019, quando estava no 59º lugar. O País tem o terceiro melhor resultado das Américas, atrás também do Canadá, que está em 11º no ranking.