Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após PMIs ampliarem aposta em retomada da China

O PMI industrial da China avançou e superou expectativas do mercado em novembro, conforme as leituras da S&P Global e do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), ambos divulgados no final de semana. Para a Capital Economics, os números indicam que a segunda maior economia do planeta segue ganhando ímpeto.