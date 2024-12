G5 Partners: medida tributária fora de hora tirou potência de um pacote de direção certa

O pacote fiscal anunciado na quarta-feira, 27, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, caminha na direção certa de sanar problemas velhos conhecidos, mas que veio sem a potência esperada pelo mercado. Primeiro porque, segundo escreve o economista Luís Otávio de Souza Leal, no seu Canário da Mina, relatório que a G5 Partners distribui a seus clientes semanalmente, junto com o pacote foi anunciada uma medida tributária fora de hora. O economista se refere à reforma do Imposto de Renda, que só será discutida no Congresso em 2025. "Portanto, a uma medida tributária fora de hora, somou-se a um pacote na direção certa, porém sem a potência esperada pelo mercado. Por exemplo, discussões sobre a desvinculação dos benefícios sociais do INSS, ou mesmo apenas do abono salarial, do salário mínimo, não aparecem. Assim como mudanças no seguro-desemprego, que, claramente mal desenhado, vem crescendo exponencialmente, mesmo com a taxa de desemprego chegando a mínimos históricos", reitera o economista.

Por isso, de acordo com Souza Leal, a reação do mercado não era para causar surpresas. Ele se refere à subida de mais de 3% do dólar entre quarta e quinta-feira, 28, chegando a R$ 5,99, e da taxa de juros nominal de 5 anos que passou de 13,04% para 13,74%, e a real, de 6,95% para 7,19% no mesmo período.

Sem dúvida nenhuma, segundo o economista da G5 Partners, há um exagero nesses movimentos, potencializados pelo stop loss. "Entretanto, eles não aconteceram sem razão. Um pacote fiscal desidratado e a divulgação de uma medida extemporânea apenas consolidaram no mercado a certeza de que o governo Lula não tem nenhum interesse em resolver o problema fiscal antes das eleições de 2026. "Bem, se o governo continua mantendo o pé no acelerador dos gastos - e a isenção para quem ganha até R$ 5 mil vai nessa direção, uma vez que libera recursos para uma faixa de renda que consome a maior parte da renda, compensando com a queda da renda de um estrato da sociedade que tende a poupar -, a política monetária tem que colocar o pé no freio", avalia Souza Leal. Até porque, continua ele, "considerando que já temos uma desvalorização de 23% no ano, o impacto no IPCA nos próximos 12 meses pode chegar a 1 ponto porcentual. Por isso, quando se trata da próxima reunião do Copom, no dia 11 de dezembro, a discussão não é mais sobre se o BC vai subir os juros em 0,50 ponto ou 0,75 ponto, mas se a alta vai ser de 0,75 ponto para 1 ponto".

Inclusive, lembra o economista, no final da última quinta-feira, o mercado atribuía uma chance de 52% de o Copom escolher o aumento mais salgado. "Obviamente, nossas projeções não passaram incólumes dessa piora dos ativos. Mesmo considerando que estamos em um claro modo pânico nos mercados, quando os preços perdem a ligação com a realidade, mudamos nossa expectativa para a reunião do Copom de dezembro de 11,75% ao ano para 12,00%, alta que passou de 0,50 para 0,75 ponto porcentual. Em consequência, nossa projeção para os juros de final de ciclo passou de 13% ao ano para 13,50% e, para o final de 2025, de 12% ao ano para 12,50%", escreve Souza Leal no relatório. No caso da inflação, a G5 Partners prefere esperar a divulgação do IPCA de novembro - no início de dezembro - para reavaliar o cenário, mas as projeções de 4,7% para este ano e de 4,3% para o ano que vem têm um claro viés de alta.