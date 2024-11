IPCA-15 pressiona inflação para o fim do ano e deve manter BC em alerta

O resultado acima do esperado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) deve pressionar ainda mais as estimativas para a inflação ao final deste ano, avaliam economistas consultados pelo Estadão/Broadcast . O índice avançou de 0,54% em outubro para 0,62% agora, resultado muito mais próximo do teto das estimativas do mercado (0,64%) do que da mediana, que indicava desaceleração a 0,49%. No acumulado em 12 meses, o IPCA-15 avançou de 4,35% para 4,77%.

Assim, o cenário deve manter o Banco Central em alerta sobre o nível da inflação corrente, em um momento em que as expectativas futuras seguem desancoradas, mesmo com o ciclo de aperto monetário já em curso. O BC se reúne nos dias 10 e 11 de dezembro para decidir o novo nível da Selic, e o IPCA-15 de hoje será o dado mais recente de inflação ao consumidor para análise dos membros do Comitê de Política Monetária (Copom).

Após o IPCA-15, o Barclays elevou, de 4,6% para 4,8%, sua estimativa para o IPCA de 2024. Em relatório, o economista-chefe para Brasil do banco, Roberto Secemski, cita que há expectativa de que os preços dos alimentos sigam pressionados, em linha com o que vem sendo observado nos índices de preço no atacado. Além disso, complementa, o IPCA-15 registrou surpresas para cima, com passagens aéreas, seguro de automóvel e pacotes de viagem - variações que devem se repetir no IPCA fechado do mês e, consequentemente, corroboram a revisão altista na inflação do ano.

Secemski chama atenção ainda para o nível anualizado da inflação de serviços, que passou de 4,37% para 4,45% nesta leitura. "Esse grupo continua exigindo atenção, conforme frequentemente destacado pelo BC em suas comunicações", afirma.

Na Tendências Consultoria, o economista Matheus Ferreira adicionou viés de alta à projeção de 4,7% para o IPCA de 2024. Ele calcula que, na margem, houve alívio nos serviços subjacentes (0,59% para 0,45%), mas que, no acumulado em 12 meses, o nível segue alto. "Mesmo com essa desaceleração, ainda estamos em níveis incompatíveis com a meta na inflação. Mantém o desafio para o BC", disse ao Broadcast.