Tebet: governo vai mirar o centro da meta de déficit primário no ano que vem

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 29, em São Paulo, que o governo vai mirar o centro da meta de déficit zero no primário do ano que vem. "Vamos fazer ajustes sem retirar nenhum direito, mas tudo tem que estar no orçamento", disse Tebet. Ela enfatizou que não estaria no governo Lula se não acreditasse na responsabilidade fiscal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tebet lembrou que o País deve crescer acima de 3% este ano, com desemprego menor, após ter crescido quase 3% no ano passado. "Vamos facilitar a vida do Galípolo a partir de janeiro porque queremos juros mais baixos para a economia continuar crescendo", frisou.