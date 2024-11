Secovi-SP: venda de imóvel novo dispara 63,4% em outubro, para 11,4 mil unidades

As vendas de imóveis residenciais novos em outubro subiram 63,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 11,4 mil unidades. No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, a comercialização avançou 31%, para 99,0 mil unidades - maior patamar já registrado.

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve mais um mês com atividades aquecidas, atingindo novos recordes, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta, 29, pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Com mais vendas do que lançamentos, o estoque de imóveis novos disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) recuou 12,6% em um ano, para 53,6 mil unidades em outubro.

As vendas de imóveis dentro do programa habitacional cresceram 53% no acumulado dos últimos 12 meses até outubro, chegando a 54,6 mil unidades. Com isso, o programa já responde por 55% das vendas (ante 47% um ano atrás). No caso dos lançamentos, os projetos dentro do MCMV tiveram alta de 84%, para 61 mil unidades. Eles representaram 63% do total de lançamentos (ante 45% um ano atrás).

Já no caso dos empreendimentos do setor de médio e alto padrão, o desempenho foi mais discreto. As vendas nos últimos 12 meses subiram 7%, para 37,9 mil unidades, enquanto os lançamentos caíram 10%, para 36,3 mil.

Os projetos do MCMV deslancharam desde que as novas regras do programa passaram a valer, em 2023. Os ajustes proporcionaram aumento dos subsídios, corte nos juros dos financiamentos e ampliação do preço máximo dos imóveis elegíveis - que chegaram a R$ 350 mil - o que favoreceu o enquadramento de mais projetos dentro do programa. Mais recentemente, houve corte de impostos para construtoras e atualização das faixas de renda dos beneficiários.