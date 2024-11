Massa de salários no Brasil alcança recorde no trimestre até outubro, aponta IBGE

Na comparação com o trimestre terminado em julho de 2024, a massa de renda real subiu 2,4% no trimestre terminado em outubro, R$ 7,713 bilhões a mais.

A massa de salários em circulação na economia aumentou em R$ 23,648 bilhões no período de um ano, para um recorde de R$ 332,608 bilhões, uma alta de 7,7% no trimestre encerrado em outubro de 2024 ante o trimestre terminado em outubro de 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a alta, o rendimento médio se aproxima dos patamares mais elevados da série, registrados em meio ao choque provocado pela pandemia de covid-19 no mercado de trabalho. A renda média dos ocupados só é menor do que no período de pandemia, observou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

A pesquisadora lembra que a renda média subiu na pandemia, porque se baseava num conjunto muito menor de trabalhadores, especialmente daqueles com carteira de trabalho assinada e servidores públicos, que tradicionalmente têm salários maiores e ficaram mais protegidos dos impactos da crise.

"Aquela conjuntura fez com que tivéssemos uma média de rendimento maior, mas associada a um conjunto muito menor de trabalhadores. Você tinha um efeito de composição da população ocupada", disse Beringuy. "Caminhamos em direção ao maior rendimento novamente, mas aqui há um contingente muito maior de ocupados aferindo esse valor, inclusive com maior participação de trabalhadores informais. Esse rendimento agora, que já se aproxima do valor mais alto da série, é um valor muito mais inclusivo. Existe uma população ocupada associada a ele muito maior e uma população ocupada bem mais diversificada em termos de vínculo de ocupação", acrescentou.