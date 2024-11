Itaú/Rede registra alta de 34% nas vendas da Black Friday

As vendas realizadas entre meia noite e às 15h desta sexta-feira (29) de Black Friday apresentaram alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Itaú Unibanco. O dado considera as compras via adquirência (débito e crédito) e via Pix QR Code, feitas tanto no e-commerce quanto presencialmente, nas maquininhas da Rede.

As duas modalidades também registraram crescimento no período, de 21% e 118% respectivamente.