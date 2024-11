Dívida Bruta cresce R$ 82,136 bi por mês com Lula 3, maior ritmo da série histórica

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) cresceu, em média, R$ 82,136 bilhões por mês no governo Lula 3, segundo dados do Banco Central. Esse é o maior ritmo da série histórica, bem à frente do governo Dilma 2, quando o crescimento médio foi de R$ 51,019 bilhões por mês.

Também é o dobro do observado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o crescimento médio mensal foi de R$ 40,685 bilhões.