CPI da zona do euro acelera a 2,3% em novembro e volta a superar meta do BCE

A inflação ao consumidor na zona do euro (CPI, pela sigla em inglês) acelerou para uma taxa anual de 2,3% em novembro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 29, pela Eurostat. O resultado superou a meta do Banco Central Europeu (BCE), ainda que tenha ficado abaixo do previsto.

O núcleo do CPI subiu 2,7%, mesmo ritmo de outubro e abaixo do 2,9% previsto por analistas.

Os preços da energia caíram de forma menos acentuada este mês, depois de terem recuado com mais intensidade em novembro do ano passado, em comparação com o aumento no final de 2022.

Os economistas do BCE esperam que a inflação volte a desacelerar para a meta de 2% no próximo ano, mas os formuladores de política monetária continuam preocupados com as pressões dos preços dos serviços. A inflação dos serviços desacelerou lentamente em novembro para 3,9%.

As flutuações nos preços da energia fizeram com que a inflação ficasse acima da meta nas principais economias da zona euro, incluindo Alemanha e Espanha, este mês, embora na França os preços tenham subido abaixo de 2% pelo terceiro mês consecutivo, à medida que a sua economia mostra sinais de estagnação.