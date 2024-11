Bolsas da Europa fecham em alta, com indicadores de inflação e dirigentes no radar

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta sexta-feira, 29, em uma sessão que teve com destaque dados de inflação na zona do euro. Além disso, comentários de dirigentes dos bancos centrais da região foram acompanhados, assim como o prosseguimento da crise política na França, que ameaça a liderança parlamentar do país. O dia conta com liquidez reduzida devido à sessão mais curta nos Estados Unidos, em virtude do feriado de Ação de Graças, na véspera. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,58%, a 510,22 pontos.

Entre os dados, a inflação na zona do euro voltou a acelerar em novembro, superando a meta do Banco Central Europeu (BCE), enquanto as expectativas dos consumidores da zona do euro para a inflação nos próximos 12 meses subiram de 2,4% em setembro para 2,5% em outubro. O dia contou ainda com um recuo acima do esperado das vendas do varejo na Alemanha, que realçou a falta de dinamismo na principal economia da região.

O dirigente do BCE François Villeroy de Galhau afirmou que o BCE deve continuar a reduzir as taxas de juros, pois a inflação na zona do euro deve atingir 2% no primeiro semestre de 2025. Após a aceleração da inflação, Villeroy se mostrou confiante de que a meta será alcançada em 2025, provavelmente no primeiro semestre. Na França, obstruções continuaram ao orçamento do próximo ano, que tem de ser aprovado até dia 21 de dezembro. O mercado de ações francês está no caminho para o seu pior desempenho face aos seus pares europeus desde 2010, com o CAC 40 atrás do Stoxx 600 em mais de 11% no acumulado do ano. "A hesitação dos investidores resulta do atual impasse político na França e da deterioração das perspectivas de crédito", aponta o Julius Baer.