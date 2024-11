BC: Nilton David, head trader do Bradesco, é indicado para diretoria de Política Monetária

O Banco Central informou que Nilton David, chefe de operações da tesouraria do Bradesco, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Ele substituirá Gabriel Galípolo, que vai presidir a autarquia a partir de 2025. A mensagem será encaminhada ao Senado na próxima semana, segundo nota da autoridade monetária.

O chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do BC, Gilneu Vivan, foi escolhido para a diretoria de Regulação, em substituição a Otávio Damaso. A secretária da Controladoria-Geral da União (CGU) Izabela Correa vai para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, hoje ocupada por Carolina Barros. Em outubro, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que ela era favorita ao cargo.