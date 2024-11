ANBCB: novas indicações são importantes por representatividade feminina e apoio à PEC 65

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também em nota, a presidente da associação, Natacha Gadelha, disse que foi importante a indicação de uma mulher para a diretoria. "Apesar de no quadro de pessoal do BC sermos 23%, as mulheres são maioria no País (51,5%), não manter pelo menos uma mulher na diretoria seria um retrocesso", afirmou.