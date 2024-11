Pacheco: até o fim do ano, Congresso pode apreciar as medidas do governo do pacote de cortes

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que o pacote de medidas do governo para reduzir gastos públicos poderá ser analisado ainda neste ano pelo Congresso Nacional. "Até o fim do ano, poderemos apreciar as medidas do governo", disse Pacheco na manhã desta quinta-feira, 28, em fala a jornalistas depois de participar de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentou as ações em encontro de líderes do Senado. "Teremos três semanas de trabalho intenso", completou Pacheco.

Quanto ao teor das propostas, Pacheco demonstrou boa receptividade às medidas desenhadas pela equipe econômica. "Ontem à noite, já pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas", disse. "Nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta, o Senado submeta ao plenário".