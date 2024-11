Lula: Medidas para conter gastos são 'coisa extraordinária' para cumprir o arcabouço fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "coisa extraordinária", em discurso no Palácio do Planalto, o pacote de medidas para conter despesas do governo federal anunciado na quarta-feira, 27, em pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cadeia de rádio e TV. As ações, detalhadas em coletiva hoje, foram consideradas insuficientes pelos operadores do mercado, e o dólar chegou a bater R$ 6 no pregão desta quinta-feira, 28. A escalada do dólar foi a reação negativa ao anúncio da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil, que, embora não integre o pacote de corte de gastos, foi publicizada no mesmo momento.

"Ontem foi anunciada uma coisa extraordinária pelo Haddad, e eu participei da reunião com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e com o presidente da Câmara Arthur Lira, com os líderes da Câmara. É uma medida extraordinária que é de contenção de excesso de despesas, porque nós temos que cumprir o arcabouço fiscal. E ao mesmo tempo apresentamos uma política de renda para que a gente possa garantir que as pessoas que ganhem até R$ 5 mil não paguem Imposto de Renda", declarou o presidente durante cerimônia de assinatura de aditivo para obras da Transnordestina. O evento foi fechado à imprensa e o áudio foi divulgado pelo Planalto.