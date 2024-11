Haddad reforça que há expectativa para aprovação do pacote de cortes de gastos em 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 28, que há expectativa de aprovação do pacote de corte de gastos ainda em 2024, antes de entrar na reunião com líderes no Senado Federal. Mais cedo, o ministro falou em coletiva de imprensa sobre medidas do governo federal que devem gerar, pela previsão do Executivo, uma economia de R$ 71,9 bilhões nos próximos dois anos.

O governo busca articular a aceleração da pauta no Congresso, na véspera do recesso parlamentar. Será enviado ao Legislativo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com alterações no abono salarial, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), autorização para ajuste orçamentário em subsídios e subvenções, dentre outros pontos.