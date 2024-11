Guerra comercial entre EUA e Europa pode impulsionar inflação, alerta presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, avaliou que uma guerra tarifária entre Estados Unidos e Europa pode impulsionar levemente a inflação no curto prazo.

"Você pode argumentar dos dois lados; depende de quais são as tarifas, em que elas são aplicadas e em que período de tempo", disse Lagarde. Os movimentos cambiais aumentam os cálculos complicados, completou.

Seus comentários ecoam os do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, que disse recentemente que as tarifas propostas por Trump poderiam ter um efeito significativo na inflação.

Em contrapartida, o dirigente do BCE e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, sugeriu que as tarifas não aqueceriam muito os preços na zona do euro e que o maior efeito seria no crescimento já anêmico do bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.