Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em inflação alemã e postura de Trump para tarifas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, em sessão com liquidez limitada devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. O dia teve a divulgação da inflação na Alemanha, e uma melhora no sentimento econômico na zona do euro. As altas nas bolsas vieram após quedas consecutivas na Europa continental, em grande parte impulsionadas pela postura tarifária do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Outro tema que chama a atenção é a questão orçamentária na França, com a crise que coloca em risco o governo do primeiro-ministro Michel Barnier impulsionando uma disparada dos rendimentos dos títulos locais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,47%, a 507,31 pontos. Segundo a Comissão Europeia, o índice de sentimento econômico da zona do euro subiu para 95,8 em novembro. Já a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha acelerou para 2,2% em novembro, de 2% em outubro. Na comparação mensal, o CPI alemão teve deflação de 0,2% ante outubro. Os dados anuais ficaram abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam 2,3%. Na visão do ING, é uma boa notícia para a ala hawkish do BCE. "Com a aceleração da inflação global e a estabilização do sentimento econômico, a oposição contra um corte de 50 pontos base nas taxas na reunião de dezembro irá tornar-se mais forte", avalia. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,82%, a 19.419,92 pontos.