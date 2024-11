Bolsas da Ásia fecham sem direção única com Seul em alta leve após alívio inesperado dos juros

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 28, com o índice Kospi, do mercado de Seul, em leve alta em meio à repercussão do inesperado corte da taxa de juros no país. A Bolsa de Hong Kong e os mercados da China cederam em devolução parcial da alta da véspera.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,1%, aos 2.504,67 pontos, após queda de 0,7% na véspera. O movimento ocorreu após o Banco Central do país promover um inesperado corte da taxa de juros em uma medida que visa dar suporte para a economia.