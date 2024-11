Biden diz que plano tarifário de Trump é 'contraproducente' e prejudicaria laços globais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu que o presidente eleito Donald Trump deveria reconsiderar suas ameaças de impor tarifas abrangentes aos vizinhos Canadá e México, alertando que elas poderiam prejudicar as relações com dois dos aliados mais próximos dos EUA.

Biden já havia evitado dar sua opinião sobre os planos do novo governo, incluindo as promessas de Trump de cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entrarem nos EUA no primeiro dia de sua presidência, a menos que eles tratem da migração ilegal e do tráfico de fentanil. Mas Biden argumentou hoje que essas possíveis sanções econômicas poderiam prejudicar as alianças americanas em todo o mundo.