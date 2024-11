Pronunciamento de Haddad para explicar pacote fiscal será hoje às 20h30

O pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o pacote de contenção de despesas do governo federal será veiculado em rede nacional de televisão às 20h30 desta quarta-feira, 27, apurou a reportagem. O anúncio formal das medidas, com explicação detalhada, deverá ser na quinta-feira, 28, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou.

A fala de Haddad será uma forma de preparar o terreno junto à opinião pública.