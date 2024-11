Haddad fará pronunciamento em rede de TV e rádio. O que ele anunciará

Haddad deve anunciar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e comunicar ponto a ponto quais são as medidas de ajuste fiscal

O pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta quarta-feira, 27, terá 7 minutos e 18 segundos de duração.

No card sobre o pronunciamento do ministro distribuído pelo governo, a mensagem que acompanha o ministro diz "Brasil mais forte. Governo eficiente, País justo."

O pacote de corte de gastos inclui mudanças nas regras para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no abono salarial, na política de reajuste do salário mínimo e na previdência e pensão de militares.

Haddad confirmou que mudanças no Vale Gás e a limitação dos chamados "supersalários" (que ultrapassam o limite legal) estão no pacote.