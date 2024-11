Para ABPA, retratação de CEO global do Carrefour encerra o caso

A carta de Bompard, em resposta ao que a ABPA classifica como "equívoco anterior", reconhece "os enormes esforços dos produtores brasileiros para a produção de proteínas com elevados padrões sanitários e de qualidade", ressaltando a importância desses esforços para a segurança alimentar tanto do Brasil quanto de mais de 150 países.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse ter recebido de forma positiva a retratação apresentada na terça-feira, 26, pelo CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, ao ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Na semana passada, Bompard havia publicado em suas redes sociais que o Carrefour na França não comercializaria mais carne proveniente do Mercosul.

Desde o ano 2000, o Brasil exportou cerca de 7,7 milhões de toneladas de carne de frango para a União Europeia, gerando US$ 17 bilhões em receitas cambiais e promovendo impactos diretos na geração de emprego e renda, destacou a associação na nota.

Fávaro e seu secretário de Relações Internacionais, Luís Rua, receberam destaque da ABPA pelo "incontestável apoio" na defesa da imagem da cadeia produtiva de proteína animal do Brasil.

"As palavras do ministro e de seu secretário nortearam os setores neste trabalho conjunto entre governo e setor privado, em prol da soberania e do respeito ao Brasil como um dos maiores players globais na produção de alimentos", afirma a ABPA.