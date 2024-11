Mercado amplia levemente chance de corte de juros pelo Fed em dezembro, após bateria de dados

O mercado financeiro ampliou levemente a chance de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro, após uma bateria de dados de emprego, atividade, indústria e inflação dos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 27.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de uma redução de 25 pontos-base (pb) na próxima reunião subiu de 66,5% antes do dado para 68%, por volta das 10h50 (de Brasília). Já a chance de manutenção no intervalo atual, de 4,50% a 4,75%, caiu de 33,5% para 32%.