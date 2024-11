Estoques de petróleo nos EUA caem 1,844 milhão de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 1,844 milhão de barris, a 428,448 milhões de barris na semana encerrada em 22 de novembro, informou nesta quarta-feira, 27, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 500 mil barris.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 909 mil barris, a 24,142 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA subiu a 13,049 milhões barris no período, ante 12,76 milhões barris no levantamento anterior. Fonte: Dow Jones Newswires