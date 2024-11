CrowdStrike supera em lucro e receita no 3º tri fiscal, mas decepciona em projeções

A CrowdStrike teve prejuízo líquido de US$ 16,82 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2025, revertendo o lucro líquido de US$ 26,7 milhões registrado em igual período do ano passado, segundo balanço corporativo divulgado na terça-feira, 26. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,93, acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,81.

Já a receita da empresa americana de tecnologia de segurança cibernética cresceu 29% no confronto anual, a US$ 1,01 bilhão, também acima da projeção de US$ 983 milhões da FactSet. A receita exclusivamente do serviço de assinaturas subiu 31%, a US$ 962,7 milhões entre julho e setembro, em relação ao ano anterior (US$ 733,5 milhões).