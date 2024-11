Como garantir a biodiversidade em projetos de reflorestamento?

Projetos de mitigação de carbono ligados ao reflorestamento com árvores nativas são cada vez mais numerosos e conferem, no marketing ambiental, uma boa imagem para quem os realiza. Entretanto, uma questão por vezes deixada de lado nessas iniciativas é a manutenção e o estímulo à biodiversidade da área reflorestada.

O levantamento foi feito em mais de 200 projetos ao redor do mundo. Assim, com o objetivo de orientar interessados em reflorestar áreas com base não só no sequestro de carbono, mas também no estímulo à vida, tanto da mata nativa quanto de animais, fungos e outras espécies, além da população no entorno, o Botanic Gardens Conservation International (BGCI) desenvolveu o Padrão Global de Biodiversidade (The Global Biodiversity Standard, ou TGBS, na sigla em inglês).

O lançamento do TGBS ocorreu em outubro, durante a COP16 da Biodiversidade, em Cali, Colômbia. O BGCI, como maior rede de jardins botânicos do mundo, reunindo 850 dessas instituições em 120 países, tem condições de saber a quantas andam projetos de reflorestamento no Planeta. E se preocupa com a crescente perda de biodiversidade.

O coordenador do TGBS no BGCI, David Bartholomew, confirma que vários plantios voltados ao sequestro de carbono acabam causando até danos ao meio ambiente, tendo em vista que privilegiam, em muitos casos, espécies exóticas na recomposição florestal.