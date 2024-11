Começa reunião de Lula e Haddad para apresentar medidas a Pacheco e Lira

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentar o pacote de medidas fiscais à cúpula do Congresso começou há pouco, informou a Secretária de Comunicação Social do Planalto. Estão no encontro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A reunião estava marcada para as 17h no Palácio do Planalto e iniciou-se com atraso. Às 18h, as iniciativas devem ser apresentados a líderes da Câmara, que já começaram a chegar ao prédio de onde Lula despacha diariamente. Para as 20h30 está programado o pronunciamento de Haddad em cadeia de rádio e televisão sobre o tema.