Começa reunião de Lula com líderes dos partidos sobre medidas fiscais

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com líderes de partidos para apresentar o pacote de medidas fiscais começou há pouco no Palácio do Planalto, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência. Antes, foi encerrado o encontro restrito à cúpula do Congresso.

A reunião serviria para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), as iniciativas para conter a trajetória de gastos públicos.