Bolsas da Ásia fecham sem coesão e Hong Kong e China sobem com queda menor do lucro de empresas

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 27, com Tóquio em nova queda sob pressão das ações do setor automotivo diante da apreensão sobre potencial imposição de tarifas no mercado norte-americano. A Bolsa de Hong Kong e os mercados da China subiram após desaceleração da queda do lucro industrial das empresas chinesas ser vista como um sinal de que estímulos governamentais recentes começaram a ter efeito na economia.

No continente, o Xangai Composto subiu 1,5%, aos 3.309,78 pontos. O Shenzhen avançou 2,1%, 1.996,71 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 2,3%, aos 19.603,13 pontos.