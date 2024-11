Saque-aniversário do FGTS tem impacto similar ao Bolsa Família no PIB, diz estudo

O saque-aniversário do FGTS tem impacto similar na economia ao do programa Bolsa Família, segundo um estudo da consultoria Ecoa contratado pela Zetta, entidade que representa fintechs, e Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que congrega pequenos e médios bancos. Apenas em 2023, a modalidade adicionou R$ 26,6 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB), segundo a pesquisa. O levantamento indica que, a cada R$ 1 liberado pelo saque-aniversário e direcionado ao consumo, R$ 1,80 são adicionados ao PIB. Esse multiplicador é similar ao do Bolsa Família, de R$ 1,78 para cada R$ 1.

Segundo as estimativas da Ecoa, os recursos do saque-aniversário foram responsáveis por gerar ou manter 221 mil empregos no ano passado, montante comparável a investimentos em energia eólica.

De 2020 a agosto de 2024, segundo a pesquisa, o saque-aniversário injetou R$ 108,90 bilhões na economia, com impacto em 1,4 milhão de empregos. "Estes resultados sugerem que, além de seu papel como instrumento de acesso a recursos pelos trabalhadores, o saque-aniversário representa um importante mecanismo de estímulo à atividade econômica, com efeitos multiplicadores que se propagam por diferentes setores da economia", diz o estudo. Uma das autoras do levantamento, a economista Silvia Fagá de Almeida, diz que as conclusões parecem estar em linha com o perfil dos usuários do saque-aniversário. Uma pesquisa Datafolha contratada por Zetta, ABBC e Associação Brasileira de Internet (Abranet) concluiu que pessoas de classe C são as que mais usam a modalidade. Por isso, faz sentido que o multiplicador seja similar ao do Bolsa Família, ela diz.

O fim da modalidade - defendido pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), e criticado pela Zetta e pela ABBC - teria efeitos negativos na inadimplência e no endividamento das famílias, segundo a pesquisadora. A mesma pesquisa Datafolha mostrou que 73% das pessoas que aderiram ao saque-aniversário usam os recursos para pagar contas atrasadas. "Como parte importante desse recurso acaba sendo para acerto de contas atrasadas, a expectativa é que o uso desse saque-aniversário seja para reduzir a inadimplência e reduzir endividamento", diz Almeida. Sustentabilidade

As simulações da Ecoa indicam que a política do saque-aniversário não compromete a sustentabilidade ou a capacidade de investimento do FGTS. Segundo o levantamento, o volume de depósitos vinculados ao fundo tem tendência de alta, e a proporção total de saques em relação ao saldo do fundo, de queda. Essas linhas não dão sinais de inversão no curto prazo. A consultoria também estimou que a mudança das regras para permitir que os optantes pelo saque-aniversário possam acessar os seus saldos de FGTS em casos de demissão sem justa causa teria um custo relativamente baixo. O montante total de saques adicionais ficaria próximo de R$ 5,2 bilhões, um aumento de menos de 4% em relação ao volume total de saques realizados em 2023, segundo o estudo. Para o presidente da Zetta, Eduardo Lopes, os números corroboram a avaliação de que as críticas de que o saque-aniversário prejudicaria a sustentabilidade do FGTS são improcedentes. Ele diz, no entanto, que outros pontos podem ser discutidos. Uma eventual limitação da antecipação de saques da modalidade, por exemplo, poderia ser implementada. Hoje, a média das antecipações está em torno de sete anos.