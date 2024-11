Passagem aérea é item de maior pressão no IPCA-15 de novembro, mostra IBGE

O grupo Transportes passou de uma redução de 0,33% em outubro para uma alta de 0,82% em novembro, uma contribuição de 0,17 ponto porcentual para a taxa do IPCA-15 deste mês.

Os preços das passagens aéreas aumentaram 22,56% em novembro, fazendo o subitem exercer a maior pressão individual, 0,14 ponto porcentual, sobre a inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA-15 foi de 0,62% em novembro.

Em novembro, o subitem ônibus urbano aumentou 1,34%. Os combustíveis tiveram ligeira alta de 0,03%. Houve aumentos no gás veicular (1,06%) e na gasolina (0,07%), mas quedas no etanol (-0,33%) e no óleo diesel (-0,17%).