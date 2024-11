Lula pede programa para construção de banheiros e diz: 'Não vem a Fazenda dizer que é gasto'

"Eu morei em uma casa em que moravam 27 pessoas. Era uma casa que tinha um banheiro só, não tinha descarga, não tinha chuveiro. Eu sei o que é uma pessoa ter um banheiro, banheiro é a coisa mais simples. E como pode ter 4 milhões de pessoas sem banheiro? Eu falei para o Jader Filho, ministro das Cidades: pode preparar um programa, porque nós vamos fazer os banheiros que as pessoas precisam", disse, durante fala de abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) nesta terça-feira, 26, em Brasília.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao ministro das Cidades, Jader Filho, a elaboração de um programa para a construção de banheiros no País. Lula já se adiantou a possíveis apontamentos do Ministério da Fazenda e disse que a construção dos banheiros "não é gasto", mas "decência e respeito". Ele disse que, para atender seu pedido, será preciso a contratação de um sistema especializado em fazer banheiro.

Na plateia, estava presente o Secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello.

MCMV

Na fala, o presidente também comentou sobre as casas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e disse que há um projeto de 3 mil casas do programa em um determinado Estado - que não especificou - que precisará passar por uma reformulação. "Não é possível fazer 3 mil casas sem ter acesso a cultura, senão fica uma balbúrdia", comentou. "Tem que chamar os empresários, a Caixa, o governador e rediscutir esse projeto. Temos que fazer as coisas decentes."