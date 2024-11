Japão acompanha de perto desdobramentos das relações EUA-China, diz membro do governo

O secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshimasa Hayashi, afirmou nesta terça-feira, 26, que observará de perto os desdobramentos das relações entre Estados Unidos e China. A fala veio após o presidente eleito nos EUA, Donald Trump, ameaçar impor tarifas de 25% a importações provenientes do México e do Canadá e de 10% a produtos chineses, assim que iniciar seu mandato, em 20 de janeiro.

Hayashi disse ainda que pretende manter comunicação próxima com o governo Trump, com o intuito fortalecer os laços econômicos com os EUA.