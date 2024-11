FSB: Nenhum banco foi removido ou adicionado à lista de bancos sistematicamente importantes

O Financial Stability Board (FSB) publicou nesta terça-feira, 26, a lista anual de bancos sistematicamente importantes (G-SIBs, na sigla em inglês) e informou que nenhuma instituição foi removida ou adicionada à listagem, que ao total soma 29 bancos. No entanto, em documento, é mencionado que em comparação com a publicação de 2023, o Groupe Crédit Agricole passou do grupo 1 para o grupo 2 - o que corresponde a um maior requisito de capital -, e o Bank of America passou do grupo 3 para o grupo 2 - o que corresponde a um menor requisito de capital.

O Comitê de Basileia publicou mais informações relacionadas à avaliação de 2024 do FSB, com detalhes adicionais sobre a metodologia de pontuação. A metodologia utilizada pelo Comitê avalia a importância dos bancos utilizando indicadores calculados a partir de dados do final do ano fiscal anterior que, neste caso, é de 2023.