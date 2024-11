Fipe eleva projeção do IPC de novembro de 1,10% para 1,20%, por carnes

O coordenador do Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, elevou a projeção do indicador fechado em novembro de alta de 1,10% para 1,20%, após o dado avançar 1,15% na terceira quadrissemana, devido à alta mais intensa das carnes.

"No geral, o grupo Alimentação tem subido muito. É normal que as carnes bovinas subam neste período, mas as variações estão muito intensas neste ano", salientou o coordenador.