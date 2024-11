Carta do Carrefour foi muito fraca, dado o estrago de imagem que produziu o CEO, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a carta de retratação pública do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, após o ataque às carnes do Mercosul. "A carta do Carrefour foi muito fraca dado o estrago de imagem que o CEO do Carrefour produziu", disse Lira, após participar da reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Ele faz referência às declarações de Bompard que sugeriram que a carne do Mercosul não atende os padrões e normas francesas. "É importante não minimizar o que aconteceu", defendeu.

Na carta enviada ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o CEO mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, se desculpou pela confusão gerada com a agricultura brasileira e reconheceu a qualidade da carne brasileira, mas não informou se o grupo vai retomar a compra de carnes do Mercosul pelas unidades francesas. Há uma semana, Bompard comunicou em suas redes que a varejista se comprometeria a não comercializar carnes provenientes do Mercosul na França, independentemente dos "preços e quantidades de carne" que esses países possam oferecer", afirmando que esses produtos não respeitam os requisitos e normas do mercado francês.