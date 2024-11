Ata: Dirigentes do Fed seguem confiantes por queda da inflação, mas alguns alertam para demora

Muitos dirigentes do Federal Reserve (Fed) avaliaram que a incerteza sobre o nível neutro dos juros torna apropriado que o banco central americano reduza a taxa básica de maneira gradual, afirma a ata referente ao mais recente encontro monetário da instituição, divulgada nesta terça-feira, 26.

Segundo o documento, os participantes da reunião destacaram que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) precisa equilibrar dois riscos contraditórios: o de cortar juros com muita rapidez e, assim, reverter os progressos no combate à inflação; e o de ser lento demais no processo e impor danos desnecessários à economia.