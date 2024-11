Taxa longa de juros recua com dólar e demais operam estáveis, com cenário fiscal no radar

Os juros futuros longos recuam na manhã desta segunda-feira, 25, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries. O mercado financeiro analisa o relatório de receitas e despesas do 5º bimestre, com bloqueio de mais R$ 6 bilhões em 2024 e à espera do anúncio de cortes de gastos entre hoje e amanhã.

Os curtos e médios operam estáveis, após a mediana para o IPCA de 2024 interromper uma sequência de sete semanas de alta e diminuiu na margem, mas a mediana para 2025 subiu de 4,12% para 4,34%, mais próxima do teto, de 4,50%, do que do centro da meta, de 3%.