Mediana das previsões para o IPCA de 2024 cai de 4,64% para 4,63% no Focus do BC

A mediana das previsões dos economistas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 interrompeu uma sequência de sete semanas de alta e diminuiu na margem, de 4,64% para 4,63%. Ela está acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, a projeção era de 4,55%. Considerando apenas as 112 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 4,67% para 4,64%.

A mediana para a inflação de 2025 passou de 4,12% para 4,34%, mais próxima do teto, de 4,50%, do que do centro da meta, de 3%. A partir do ano que vem, a meta será contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses. Se ele ficar acima ou abaixo do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, o BC terá descumprido o alvo.