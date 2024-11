Estimativa de alta do PIB de 2024 sobe de 3,10% para 3,17% no relatório Focus do BC

A mediana das estimativas dos economistas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 passou de 3,10% para 3,17%. Um mês antes, estava em 3,08%. Considerando apenas as 79 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, ela passou de 3,10% para 3,20%.

A estimativa intermediária para 2025 passou de 1,94% para 1,95%. Um mês atrás, estava em 1,93%. Levando em conta apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 1,98% para 1,94%.