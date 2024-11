Déficit em conta corrente soma US$ 5,880 bi em outubro, revela BC

O Brasil teve déficit de US$ 5,880 bilhões na conta corrente em outubro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 25. O resultado ficou melhor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava rombo de US$ 6,20 bilhões. Todas as estimativas eram negativas, de US$ 8,0 bilhões a US$ 4,90 bilhões.

O déficit de outubro foi o maior para o mês desde 2019, quando as transações correntes tiveram saldo negativo de US$ 9,179 bilhões. Em outubro de 2023, o resultado das transações correntes foi negativo em US$ 427 milhões.