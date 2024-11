China está disposta a retornar relações econômicas com EUA na direção certa, diz vice-ministro

O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, afirmou que o país está disposto a retornar relações econômicas e comerciais com os EUA para a direção certa, em busca de beneficiar ambos os países. O comentário ocorreu nesta segunda-feira, 25, durante reunião de Wang com o vice-presidente da Nvidia, Jay Puri.

"O Ministério do Comércio da China está disposto a fortalecer a comunicação, expandir a cooperação e resolver diferenças com os EUA, para promover de forma conjunta o retorno das relações sino-americanas para a direção certa e beneficiar ambos os países", afirmou o vice-ministro chinês, segundo nota divulgada nesta segunda.