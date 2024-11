Bessent pretende reduzir dívida dos EUA, mas promete cumprir cortes de impostos de Trump

As "três flechas" de Bessent incluem cortar o déficit orçamentário para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2028, estimulando o crescimento do PIB de 3% por meio da desregulamentação e produzindo mais 3 milhões de barris de petróleo ou seu equivalente por dia.

Em sua primeira entrevista após sua seleção, Bessent disse que sua prioridade política será cumprir as várias promessas de corte de impostos de Trump, incluindo tornar os do primeiro mandato permanentes e eliminar impostos sobre gorjetas, benefícios da previdência social e pagamento de horas extras. A imposição de tarifas e o corte de gastos também serão focos, disse ele, assim como "manter o status do dólar como moeda de reserva mundial".

Para controlar os gastos do governo, Bessent defendeu a extensão do Tax Cuts and Jobs Act de 2017, mas com contrapartidas para reduzir seu custo. Isso envolveria reduzir os gastos ou aumentar a receita em outro lugar para compensar o impacto. Ele também propôs congelar os gastos discricionários não relacionados à defesa e reformar os subsídios para veículos elétricos e outras partes do Ato de Redução da Inflação (IRA, em inglês), lançado pelo presidente democrata Joe Biden.

Bessent pediu que as tarifas se assemelhassem ao programa de sanções do Departamento do Tesouro como uma ferramenta para promover os interesses dos EUA no exterior. Ele estava aberto a remover tarifas de países que empreendessem reformas estruturais e expressou apoio a um bloco de comércio justo para aliados com interesses comuns de segurança e abordagens recíprocas às tarifas. Fonte: Dow Jones Newswires