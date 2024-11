País pode virar referência em pagamentos internacionais com uso de cripto, dizem especialistas

O Brasil tem a oportunidade de ser referência em pagamentos internacionais, assim como já é em transações instantâneas com o pix. A maneira de aumentar a eficiência nas remessas é com a regulamentação do uso de criptoativos e blockchain, aponta Edisio Pereira Neto, CEO na Zro.Bank, em evento promovido pela Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).

Para Ibiaçu Caetano, diretor financeiro (CFO) na Bitybank, a facilidade para pagamentos internacionais é notadamente uma das vantagens do sistema cripto. "Com a regulação, transações internacionais em cripto podem ficar um pouco mais burocráticas, mais morosas, mas por outro lado isso pode trazer a adoção massiva do setor produtivo", afirmou.