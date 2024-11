Macron reforça compromisso com agricultura francesa em meio a protestos por acordo UE-Mercosul

O presidente francês, Emmanuel Macron, reforçou neste domingo, 24, na rede social X (antigo Twitter) o seu compromisso com a agricultura francesa na última semana em que esteve na América do Sul, para a cúpula do G-20. Na postagem, Macron disse: "Uma semana na América do Sul para defender a nossa agricultura, agir pelo clima e lutar contra as desigualdades, mobilizar-se pela paz e segurança para todos... ao mesmo tempo!".

No vídeo compartilhado no X, Macron diz que a França não vai assinar o acordo com o Mercosul. Ele afirma que o presidente da Argentina, Javier Milei, disse não estar satisfeito com o acordo e com a funcionamento do bloco econômico sul-americano. "Para a Argentina, será muito ruim para sua reindustrialização, e para nós, será muito ruim para nossa agricultura", afirmou o presidente francês.