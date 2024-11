Trump confirma nomeação de Scott Bessent para chefiar Tesouro nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na sexta-feira, 22, a nomeação do gestor de fundos de hedge Scott Bessent para liderar o Departamento do Tesouro.

"Scott tem sido um forte defensor da agenda 'America First'. Às vésperas do 250º aniversário de nosso grande país, ele me ajudará a inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos, à medida que fortalecermos nossa posição como a principal economia do mundo, centro de inovação e empreendedorismo, destino de capital, mantendo sempre, e sem dúvida, o dólar americano como a moeda de reserva do mundo", disse Trump em comunicado.